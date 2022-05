Energiebranche Uniper startet wegen Gashandel schwach ins Jahr

Lediglich Unipers Stromerzeugung in Russland konnte im ersten Quartal dank der Wiederinbetriebnahme eines Kraftwerksblocks sowie höherer Preise in Sibirien zulegen. Der Geschäftsbereich macht allerdings nur knapp zwei Prozent des Umsatzes aus. Diesen Bereich will Uniper verkaufen.