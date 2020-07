App, Online-Kurs oder Videokonferenz So gelingt der Sprachkurs im Netz

Wer Englisch kann, für den lohnt sich ein Blick auf edX. Auf der Plattform des Massachusetts Institute of Technology und der Harvard University bieten viele Hochschulen aus der ganzen Welt Sprachlehrgänge an. Ein Beispiel: Der viermonatige Spanisch-Grundkurs der Polytechnischen Universität Valencia nimmt pro Woche rund vier Stunden in Anspruch und kostet umgerechnet etwa 110 Euro. „Netzwerken auf Englisch“ der University of Washington gibt es sogar kostenlos. Mehr 30.000 Menschen sollen den Kurs bislang absolviert haben. Gratis sind auch die Tipps der University of California, Berkeley, zum Verfassen von Geschäftsschreiben auf Englisch. Gebühren werden erst fällig, wenn der Teilnehmer ein Abschlusszertifikat wünscht.