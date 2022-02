Der große Jobfrust „Ein neuer Job ist nicht immer die Lösung“

Was meinen Sie mit Rahmenbedingungen?

Ein Beispiel: Einer meiner Klienten arbeitete bei einem Konzern in der Druckbranche. Er haderte mit den langen Entscheidungswegen, damit, dass er selbst zu wenig Entscheidungsbefugnisse hatte. Er wechselte also in den Mittelstand, wo die Hierarchien flacher und die Abstimmungsschleifen kürzer sind. Nach ein paar Monaten war er dort am gleichen Punkt. Diesmal stand seinen Ideen ein konservativer Inhaber gegenüber und wenig Aufgeschlossenheit für Veränderungen.



Ihm hat der Jobwechsel also nicht geholfen. Was hat er daraus gelernt?

Dass es gar nicht um die Rahmenbedingungen, wie die langen Entscheidungswege ging, sondern um Wirksamkeit. Er will, dass seine Arbeit auch wirklich eine Auswirkung hat. In einem nächsten Schritt muss er sich nun fragen, ob sich dieses Bedürfnis im von ihm gewünschten Maß in einem Angestelltenverhältnis überhaupt befriedigen lässt.