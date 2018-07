Der richtige Job Bei der Berufswahl geht es nicht um Ihre Interessen

Aljoscha Neubauer fühlt sich durch die Studie bestätigt. „Wer sich alleine nach seinen Interessen richtet, läuft Gefahr, im falschen Berufsfeld zu landen“, sagt der Psychologieprofessor an der Universität Graz. „Wenn man sich an etwas orientieren sollte, dann zuerst an den eigenen Begabungen.“ Neubauer hat gerade ein Buch geschrieben, für das er den aktuellen Forschungsstand zusammengetragen hat: „Mach, was du kannst“. Der Titel trifft: In seinen Auswertungen hat Neubauer herausgefunden, dass beruflicher Erfolg nur zu etwa einem Drittel durch die Interessen erklärt werden kann, aber überwiegend durch Begabung.