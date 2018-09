EuGH-Urteil Kirchliche Arbeitgeber dürfen wegen Wiederheirat nicht einfach kündigen

Bereits im Mai hatte ein hoher EU-Gutachter der Sichtweise der Klinik widersprochen und ähnlich wie nun die Richter am EuGH argumentiert. Es handele sich nicht um eine berufliche Anforderung und schon gar nicht um eine wesentliche. Der Gutachter würdigte damals aber auch die besondere Stellung der Kirche nach deutschem Verfassungsrecht. Letztlich geht aus seiner Sicht das EU-Diskriminierungsverbot in Zivilstreitigkeiten aber vor: Finde das in Deutschland zuständige Bundesarbeitsgericht keine Möglichkeit, das deutsche Recht im Einklang mit der EU-Richtlinie auszulegen, müsse es „erforderlichenfalls jede entgegenstehende nationale Vorschrift unangewendet“ lassen.