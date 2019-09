Fehlzeiten-Report 2019 Vorsicht Homeoffice!

von Cordula Tutt 17. September 2019

Nach dem Fehlzeiten-Report der AOK beeinträchtigt das Arbeiten von Zuhause aus das Wohlbefinden. Bild: imago images Bild:

Beschäftigte am heimischen Schreibtisch leiden öfter unter Stress, Wut und Schlafstörungen – das sind die Ergebnisse des Fehlzeiten-Report 2019 der AOK. Was am Homeoffice krank macht – und was dagegen hilft.