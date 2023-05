Hacker & Staaten austricksen So schützt man Computer und Handy auf der Dienstreise

Ihm sei aus seinem persönlichen Umfeld zwar kein Fall bekannt, in dem Grenzbeamte an sensibles Material gekommen wären. „Das heißt ausdrücklich nicht, dass so etwas nicht passiert und Sie unbesorgt alle möglichen Daten auf Geschäftsreisen mit sich herumschleppen können“, sagt der ehrenamtliche Datenschutzbeauftragte. „Ich überspitze es einmal: Wenn ich in die Niederlande fahre, treffe ich überhaupt keine Vorkehrungen abgesehen von denen, die ich immer treffe, wenn ich mein Notebook irgendwohin mitnehme“, sagt Selzer. „Wenn ich in die USA oder Saudi-Arabien fliege, überlege ich mir sehr genau, was ich mitnehme.“