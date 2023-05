Lehren von der ukrainischen Cyberfront „Dem doppelten Angriffsrisiko mit doppelter Verteidigung begegnen“

WirtschaftsWoche: Frau Volivnyk, erlauben Sie mir eine persönliche Frage vorab: Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie nach mehr als einem Jahr Krieg?

Yevheniia Volivnyk: Meine Familie ist zum Glück derzeit in Sicherheit. Das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich der ukrainischen Armee dankbar. Abgesehen davon ist der Kriegszustand natürlich eine immense Belastung. Aber es gibt viele Leute im Land, deren Situation noch schwieriger ist. So viele Menschen, gerade in den besonders umkämpften Regionen, haben bereits Entsetzliches erlebt.