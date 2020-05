Homeoffice forever Wer bei Twitter anheuert, darf „für immer“ von zu Hause aus arbeiten

Uneingeschränktes Homeoffice – was bislang nur in wenigen Unternehmen denkbar war, läuft gerade vielerorts einfach so. Da sitzt die Sprechstundenhilfe vom Hausarzt ebenso zuhause wie mancher Kundenservice, Ingenieur oder Fernsehjournalist. In Coronazeiten muss es einfach möglich gemacht werden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Mancherorts hakt es, aber der Betrieb funktioniert in den meisten Unternehmen dennoch überraschend gut.