Diese ironische Selbstbekenntnis ist zum einen an ausgestrahltem Selbstbewusstsein kaum zu toppen. Zum anderen: Ihr Gegenüber kann kaum anders, als sich zu erklären. „Das habe ich so nicht gemeint.“ 1 zu 0 für Sie.



Es gibt Grundlagen-Sätze (Kommunikationscoach Matthias Pöhm nennt sie Triggersätze), die uns dabei helfen, mit dem guten Gefühl von Selbstbewusstsein in Gespräche zu gehen, weil sie so reduziert sind, dass sie immer passen und einen aus kniffligen Situationen heraushelfen können:



„Das überlege ich mir noch“: hilft, wenn Sie noch keine Antwort parat haben



„Das sehen Sie richtig“: hilft, wenn Sie merken, dass der Andere im Vorteil ist