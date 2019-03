Im Job wiederum sind wir kumpelhafte Kollegen, zuverlässige Mitarbeiter, souverän führende Chefs in einer Person. Im Supermarkt wiederum der wortkarge Kunde an der Kasse mit Kopfhörern in den Ohren.



Und abends, wenn die Kinder im Bett sind, der anschmiegsame Partner, der gerne kuscheln möchte und seinem Schatz süße Komplimente ins Ohr flüstert.



All diese Facetten passen in eine einzige Persönlichkeit.



Und deshalb ist da noch Platz für eine weitere Rolle: Ihre Bühnenrolle. Und auch die können Sie authentisch ausfüllen. Ohne dabei ein Abziehbild einer anderen Rolle liefern zu müssen.