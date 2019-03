Nehmen wir an, Sie reden vierzig Minuten und jeder Aspekt Ihrer Rede nimmt in etwa vier bis fünf Minuten in Anspruch, dann notieren Sie allein diese acht bis zehn Aspekte auf einer einzigen Moderationskarte, etwa:



1. Einstiegs-Anekdote: meine Jobzusage per Telefon am Strand auf Sylt



2. Worauf ich mich freue: Firma, Produkte, Team (Beliebtheitsstudie!)



3. Nächste Schritte: Prozesse überprüfen (Bsp.) & optimieren (Workshops)



Und so weiter. Dann üben Sie Ihre Rede zuhause zunächst am Stichwort-Manuskript. Und wenn Sie sich sicher genug fühlen, legen Sie auch das beiseite und wagen Sie einen weiteren Durchgang allein mit der einen Moderationskarte in Ihrer Hand vor dem Spiegel oder beim Auf- und Abgehen im Wohnzimmer oder Büro.



Merken Sie sich: Welche Aspekte sitzen schon perfekt? Die anderen üben Sie weiter, ohne aber ganze Absätze auswendig zu lernen.