Karriereplanung Diese Benimm-Regeln gelten bei Xing, Linkedin und Co

4. Funktionen der Netzwerke nutzen

Kontakte aus der eigenen Branche lassen sich bei Xing, Linkedin und Co. am besten in Gruppen finden. „Treten Sie Gruppen bei, die Sie interessieren und tauschen Sie sich über Themen aus“, rät Mohr. So lerne man spannende Kontakte kennen und könne auch direkt die eigene Expertise unter Beweis stellen. „Das kommt besser an als die Kontaktanfrage aus dem Nichts“, sagt Mohr.