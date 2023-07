Kollektive Hitzestarre Nur weil es mal drei Tage warm ist, brauchen wir noch keine Siesta in Deutschland

Entscheidend, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewährleisten, ist etwas anderes: der Mut von Personalverantwortlichen und Teamleitern, jedem und jeder einzelnen eine ganz persönliche Verschnaufpause zu ermöglichen und die Tage so zu gestalten, wie sie zum Leben der Angestellten passen, zu den eigenen und den Bedürfnissen der Familie.



In Spanien hat sich in vielen Betrieben in den Sommermonaten die hora intensiva etabliert. Früh anfangen, sehr wenig Pause und Feierabend am Nachmittag. Einige Unternehmen reduzieren im Sommer die Arbeitsstunden und lassen dafür im Winter etwas länger arbeiten. Auch die Viertagewoche könnte ein Instrument sein, wo immer möglich, Spielräume zu schaffen und Stress abzubauen. Das ist natürlich aufwendiger zu organisieren, als eine Siesta zu propagieren, bei der selbstverständlich die Frage wäre, wie sie überhaupt genau aussehen soll.