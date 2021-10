Lange Leine oder Kontrollwahn? Die drei Typen der Homeoffice-Führungskraft

Dabei waren viele Führungskräfte durchaus zufrieden mit der Reaktion ihrer Mitarbeiter auf die Krise. So gaben drei Viertel aller Führungskräfte an, ihre Mitarbeiter könnten „weit eigenständiger arbeiten, als ich vorher gedacht hätte“. Einfacher gemacht hat das ihre Arbeit aber offenbar keineswegs. Im Gegenteil: 70 Prozent der Führungskräfte geben an, der Zeitaufwand für die Betreuung ihrer Mitarbeiter sei deutlich gewachsen. 61 Prozent sagen, sie würden seither enger verfolgen, wann und wie viel ihre Mitarbeiter arbeiteten. Ähnlich viele Befragte (58 Prozent) gaben an, kleinteiligere Vorgaben zu machen.