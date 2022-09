Last Minute oder Perfektionist Wie Sie mit Deadline-Stress umgehen, offenbart viel über Ihren Charakter

Häufig wird ein Projekt auch von Anfang an falsch eingeschätzt oder man verliert im Laufe der Arbeit den roten Faden. Dann muss nicht selten noch mal ganz von vorne begonnen werden. Um das zu vermeiden, rät Frey, laufend zu reflektieren: Was ist das Problem? Wie sieht die Lösung aus? Was läuft gut? Was sollte verbessert werden? Diese Qualitätskontrolle sollte laut dem Psychologen regelmäßig, wenn nicht gar (mehrmals) täglich erfolgen, um eine wichtige Deadline sicher einhalten zu können. „Ohne diese Selbst- und Teamreflektion gibt es keine Verbesserung im Prozess“, warnt er.