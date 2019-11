Liebe am Arbeitsplatz „Eine normale Liebesbeziehung darf man haben“

Mal angenommen, ein Chef und seine Sekretärin fangen eine Affäre an. Zu welchem Verhalten würden Sie beiden Parteien aus arbeitsrechtlicher Sicht raten?

Ich würde empfehlen, sich im Betrieb neutral zu verhalten. Es kommt ja durchaus häufig vor, dass Menschen am Arbeitsplatz zusammenfinden. Aber man muss das ja nicht in den Betrieb tragen. Das ist Privatsache und das sollte man auch privat zu Hause lassen. Was man nicht tun darf und wo der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat, ist zu sagen: Ich will den Betriebsfrieden nicht gestört wissen. Wenn man Streitereien von zu Hause mitbringt und im Büro weiter zankt, dann kann das natürlich irgendwann auch schwierig werden.