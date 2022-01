Lockdowns, Impfgerangel und Co. So gelingt Ihnen der gedankliche Neustart

Allerdings grassiert die Omikron-Variante weiterhin, gut möglich, dass wir nach den Feiertagen die Kontakte noch deutlicher beschränken müssen, als wir das gerade ahnen. Eigentlich ändert sich jetzt doch nur die letzte Ziffer in der Jahreszahl. Und das genügt Ihnen, um zumindest etwas Optimismus zu schöpfen?

Also die Hoffnung sollten wir uns schon noch bewahren. Wir befinden uns auch in einer etwas anderen Situation als im vergangenen Jahr: Mit den Impfungen haben wir zumindest die effektivsten Werkzeuge in der Hand, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen, sie sogar zu bekämpfen. Schauen Sie: Ich bin selbst Wissenschaftlerin und stehe deshalb umso stärker an der Seite der vielen tollen Epidemiologen und Immunologen, die wissen, wie wir die Pandemie besiegen. Meine Hoffnung liegt darin, dass wir ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse im neuen Jahr noch besser in die Bevölkerung tragen können, damit ihnen noch mehr Menschen folgen. Dann kommen wir im nächsten Herbst und Winter nicht wieder in eine solche Situation, in der wir aktuell noch stecken. Ich schaue also viel mehr auf das Ende von 2022 – und nicht auf den Anfang. Denn der wird ungemütlich, keine Frage.