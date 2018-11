Mehr als Rücken-Fit Mitarbeitergesundheit fängt bei der Psyche an

Umfragen wie diese sind in der Regel anonym. Genau das kritisieren Lilian Gombert und Anne-Kathrin Konze. Die Arbeitspsychologinnen forschen am Leibniz Institut für Arbeitsforschung. „Die Mitarbeiter erfahren nicht, was ihre Antworten für ihre eigene Gesundheit bedeuten“, sagt Konze. „Es möchte ja auch niemand, dass der Chef weiß, was er oder sie angekreuzt hat.“ Sie empfiehlt, Gesundheitsbefragungen mit einem persönlichen Feedback durchzuführen.