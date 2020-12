Motivation für 2021 „Alles hängt von der richtigen Planung ab“

An welche Gradmesser denken Sie da?

Es ist gut, gleich zu Beginn Feedback einzubauen, indem man etwa Kollegen oder den Partner einbindet. In manchen Bereichen können Analysetools helfen, um Fortschritt zu messen. Menschen sind nicht gut darin, langsame Veränderungen in ihrem Verhalten zu bemerken. Wenn Sie zum Beispiel am Wochenende oder abends nicht mehr so viel arbeiten möchten, können Sie Programme nutzen, die visualisieren, wie viele E-Mails wann und wie gesendet wurden.



Den Plan zu fassen ist das eine, ihn durchzuziehen eben deutlich schwieriger. Wie kann es trotzdem gelingen?

Hier sind die sogenannten Wenn-Dann-Pläne oft sehr hilfreich. Sie funktionieren am besten in Situationen, in denen sonst instinktiv gehandelt wird. Also anstatt im Feierabend erst mal auf dem Sofa zu entspannen, sagen Sie sich: Wenn ich nach Hause komme, dann ziehe ich mich sofort um und gehe joggen. Beim Umgang mit dem schwierigen Kollegen könnte der Plan lauten: Wenn der Ton wieder lauter wird, dann atme ich erst mal tief durch. Oder: Dann sage ich „Machen wir doch mal kurz Pause“. Auf diese Weise definieren Sie ein Verhaltensmuster, das Sie automatisch zum gewünschten Ziel führt. Das hat sich als eine sehr einfache, aber extrem wirkungsvolle Strategie erwiesen, um Verhalten dauerhaft zu verändern.