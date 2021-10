Mutterschaftsgeld beantragen: So erhalten Sie den Zuschuss von der Krankenkasse

Mütter erhalten vom Arbeitgeber den Zuschuss in Höhe von 13 Euro täglich, wenn Sie während der Elternzeit arbeiten. Wenn sie während der Elternzeit noch einmal schwanger wird, bekommt sie den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld, solange die Arbeitnehmerin Ihrem Arbeitgeber schriftlich mitteilt, dass sie zu Beginn der Mutterschutzfrist die Elternzeit eher beendet. Oder: Sie hört mit der Elternzeit vorzeitig auf und hängt diese nach Einwilligung des Arbeitgebers an die weitere Elternzeit ran. Der Zuschuss orientiert sich an den vergangenen drei abgerechneten Monaten vor Beginn der ersten Mutterschaftsfrist. Einmalige Zahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld gehören nicht dazu. Der Mutter bleibt also ihr Nettogehalt.