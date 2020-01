Der Slogan von Ikea nimmt Anleihe bei der „Work-Life-Balance“. Leider leidet die Balance zwischen Privat und Berufsleben aber oft unter New Work, also den Gegebenheiten in der neuen Arbeitswelt. Und das, obwohl es eigentlich umgekehrt sein und mehr Freiheit und Freizeit durch eine eigenverantwortliche Arbeitseinteilung gewonnen werden sollte.

In der Praxis ist es für viele Menschen eher so, dass sie sich zeitlich, örtlich und mental mehr oder weniger (un)koordiniert zwischen Privat- und Berufsleben hin und her zappen, sodass sie im ständigen Multi-Tasking- und Bereitschafts-Stress sind. „Work-Life-Sleep-Balance“ meint also nicht nur eine Balance zwischen Leben und Arbeit, sondern auch innerhalb selbiger ausreichend Zeit zum Schlafen - die Voraussetzung, um für die Anforderungen ausgeruht und fit zu sein.