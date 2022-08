Rente mit 70 Die Hütte brennt. Und sie brennt lichterloh!

Dass Unternehmen nicht mehr nur die Fachkräfte knapp werden, sondern dass der Wirtschaft inzwischen auch minderqualifizierte Beschäftigte ausgehen. All das war seit Jahrzehnten offensichtlich. Und dennoch haben Parteien, Gewerkschaften und sogar Wirtschaftsverbände diese simple Wahrheit negiert, statt den gesellschaftlichen Diskurs zu forcieren, wie wir die Rahmenbedingungen der Rente zukunftssicher gestalten. Fast unisono übten sich alle Beteiligten in der zukunftsvergessenen Vogel-Strauß-Politik des „Kopf in den Sand und nichts tun“.

Eine langfristige, dynamische Anpassung des Renteneintritts, der Einstieg in einen zweiten, aktienfinanzierten Rententopf neben der umlagefinanzierten Rente, die Erweiterung der Finanzierungsbasis durch Einbindung Selbstständiger, Freiberufler und anderer Gruppen – all das hätte längst schon angestoßen werden können und müssen. Doch wie auch bei der zweiten zukunftsentscheiden Generationenaufgabe, die uns gerade krachend vor die Füße fällt, den dramatischen Folgen des Klimawandels, übten sich Politik und große Teile der Gesellschaft jahrzehntelang in sträflicher Ignoranz. Das rächt sich nun.