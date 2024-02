Resturlaub Urlaub verkaufen oder spenden: So geht es

Damit Urlaub „zurückgegeben“ werden kann, bedarf es laut Verma zunächst einer Urlaubsregelung, die zwischen gesetzlichem Mindesturlaub und vertraglichem Zusatzurlaub differenziert. Außerdem müsse vertraglich festgelegt werden, dass die zusätzlichen Urlaubstage abweichend vom Bundesurlaubsgesetz kapitalisiert werden dürfen. „Das kann direkt im Arbeitsvertrag geregelt sein. Das kann aber auch nachträglich generell oder auch nur in einem Einzelfall vereinbart werden“, erläutert der Jurist.



Darüber hinaus gibt es laut Fuhlrott für den Verkauf von Urlaub keine bestimmten Vorgaben. „Wenn die Parteien sich darüber einig sind, genügt also ein formloses Einverständnis“, sagt der Professor an der privaten Hochschule Fresenius in Hamburg. Das solle aber lieber schriftlich festgehalten werden, „damit es keine Missverständnisse gibt und damit die Absprache auch in der Personalakte dokumentiert werden kann“.