Saisonarbeit Tausche Kellner gegen Wein

Der Erbacher Siegelsberg zählt zu den Top-Lagen im Rheingau: Südhang, 16 Prozent Neigung, tiefgründige Tonböden, windgeschützt. Die Rieslingtrauben, die hier wachsen, entwickeln sich meist ein paar Tage früher als die der Nachbarschaft. Und das ist in diesem Jahr ein Problem.



Achim von Oetinger baut am Siegelsberg seine besten Weine an. In den kommenden Tagen stehen all die grundlegenden Handgriffe für den Jahrgang 2020 an. Die Fruchtruten werden an die Drahtrahmen gebunden. Die Pflanzen müssen in die richtige Position gerückt werden, sodass sie optimal wachsen und reifen können. Es sind Arbeiten, die sich kaum an Maschinen auslagern lassen und für die es vor allem fleißige Hände braucht.