Coronavirus Wie es nach der Kontaktsperre weitergehen kann

Dieses Virus wird uns einiges abverlangen. Eine ganze Weile lang. Was uns im Zusammenhang mit dem Coronavirus noch bevorsteht, lässt sich einmal mehr in China und bei dessen Nachbarn beobachten. Von dort kamen in letzter Zeit vor allem gute Nachrichten – nur noch sehr wenige Menschen steckten sich auch in Südkorea, Singapur, Hongkong oder Taiwan mit dem teils tödlichen Lungenvirus an. Einschränkungen für Bürger und Unternehmen werden Schritt für Schritt aufgehoben.