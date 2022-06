Tätowierungen im Job In Bayern ist schon „Aloha“ verboten

Was bedeutet das in der Praxis?

Es soll nur noch dann der Fall sein, wenn die Tattoos über das übliche Maß hinausgehen und dadurch geeignet sind, „die amtliche Funktion der Beamten in den Hintergrund zu drängen“. Damit sind Tattoos im „normalen Maß“ auch bei der Polizei kein Problem mehr – soweit die Ländergesetze nicht strenger sind. In der Bayern zum Beispiel sind Polizisten weiterhin alle sichtbaren Tätowierungen – also an Kopf, Hals, Händen und Unterarmen – verboten. Zuletzt betraf dies einen Polizisten, der bis zum Bundesverwaltungsgericht klagte, um eine Genehmigung für den Schriftzug „Aloha“ in Erinnerung an seinen Hawaii-Urlaub auf seinem Unterarm zu erhalten. Er verlor. In anderen Bundesländern wäre dies gar kein Problem. In Nordrhein-Westfalen stellten weder ein zähnefletschender Löwenkopf noch ein von einer Friedenstaube und einem Engel umrahmter Totenkopf ein Problem dar.