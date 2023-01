Überstunden oder Erholung? So nutzen Beschäftigte die gewonnene Zeit im Homeoffice wirklich

In Deutschland fließt jedoch weniger als ein Drittel (31 Prozent) der eingesparten Zeit wieder in den Job – der geringste Anteil im Ländervergleich. Nur in Spanien verbringen die Arbeitnehmer ebenfalls 31 Prozent der Zeit am heimischen Schreibtisch. Aksoy erklärt sich die teils deutlichen Unterschiede zwischen den 27 Ländern so: Die Arbeitskultur in asiatischen Ländern stehe in einem gewaltigen Gegensatz zu manchen Ländern in Europa, „wo die Ferienzeit lang und die durchschnittliche Arbeitswoche viel kürzer ist“. In Malaysia, Singapur und Taiwan nutzen die Arbeiter mehr als die Hälfte der überschüssigen Zeit, um statt zu pendeln einfach mehr zu arbeiten. In Indien und China sind es 47 und 46 Prozent.