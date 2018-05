Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen gehört zu den großen Ärgernissen unserer Zeit: Die einen zweifeln ihn an, die anderen halten ihn für einen Skandal. Am Ende steht Jahr für Jahr eine Zahl, die sich zumindest in Deutschland partout nicht nennenswert ändert: Männer verdienen insgesamt rund 22 Prozent mehr als Frauen. Einer der Gründe ist, dass 47 Prozent der Frauen in Deutschland nur in Teilzeit gegen Lohn arbeiten und den anderen Teil mit unbezahlter Care-Arbeit ausfüllen. Entsprechend verdienen sie weniger.