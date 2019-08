Unternehmen im Klimastress „Großraumbüros sind für Behaglichkeit der worst case“

In diesem Jahr gab es wieder ausreichend Anlass, sich an heißere Temperaturen zu gewöhnen. Wie beeinflusst die Hitze überhaupt die Arbeit?

Unsere Produktivität sinkt, wenn wir in einer zu heißen Umgebung arbeiten. Man spürt das ja auch selbst. Aber die meisten Studien, die ich kenne, sind fokussiert auf einzelne Aspekte der Bürotätigkeit. Wie extrem aber der Effekt auf Nicht-Routinetätigkeiten ist, wie Sie und ich sie ausüben, ist nicht abschließend erörtert. Denn es gibt auch Tätigkeiten, die man bei höheren Temperaturen schneller macht, Tippen auf Tastaturen zum Beispiel. Die Frage ist also: Wie viel weniger produktiv werden wir wirklich. Es gibt in manchen Laborstudien dramatische Effekte, die sich in der Realität nicht so extrem darstellen.