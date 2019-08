Unternehmen im Klimastress „Großraumbüros sind für Behaglichkeit der worst case“

WirtschaftsWoche: Herr Schweiker, Sie erforschen seit vielen Jahren, wie Menschen ihre klimatische Umgebung steuern. Ab wie viel Grad schalten Sie die Klimaanlage an?

So lange wie möglich gar nicht. Ich tue mich allerdings schwer mit absoluten Temperaturen. Das Wärmeempfinden hängt nicht nur von einer bestimmten Gradzahl ab, sondern zum Beispiel auch von der Luftfeuchte, der Luftgeschwindigkeit, meiner Bekleidung und Aktivität. Hinzu kommen noch weitere Einflüsse: Ich habe mal eine Zeit lang in Japan gelebt und gearbeitet. Eines Abends war ich im Skype-Gespräch mit einem Kollegen in Dänemark, es herrschten in beiden Ländern knapp 29 Grad. Ihm war das zu heiß, ich empfand es dagegen fast ein bisschen frisch.