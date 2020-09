EntscheidungsMacher - Teil 5 Rubin Ritter: „Kosten für Umweltschutz sind in Wirklichkeit Investitionen“

Die ersten Maßnahmen laufen. So bezieht Zalando den Großteil seiner Energie aus erneuerbaren Quellen. Die Logistikzentren will die Firma künftig verstärkt mit Solarmodulen ausstatten, und für die umweltfreundliche Lieferung auf der letzten Meile laufen Pilotprojekte mit Lastenfahrrädern und Elektroautos. Darüber hinaus will Zalando Verpackungsmüll reduzieren und beispielsweise auf Plastikfolien verzichten. Die Kosten dafür? „Sind in Wirklichkeit Investitionen“, betont Ritter. Seit einiger Zeit beobachten sie bei Zalando bereits „ein wachsendes Interesse unserer Kunden an nachhaltiger Mode“. Die Coronapandemie habe diesen Trend beschleunigt. Die Suchanfragen nach nachhaltiger Mode und ähnlichen Schlüsselwörtern seien im Vergleich zu 2018 um 66 Prozent gestiegen. „Wenn wir hier schneller handeln als Wettbewerber“, so Ritter, sei das vor allem eine Chance.



Entscheidungsmacher

Welche Manager handeln richtungsweisend? Dieser Frage widmen sich die WirtschaftsWoche und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in der Serie EntscheidungsMacher. Die Redaktion nominiert Kandidaten, eine Jury wählt den Gewinner. Bei der ersten Auflage 2017 wurde Osram-Chef Olaf Berlien ausgezeichnet, 2018 siegte TUI-CEO Friedrich Joussen, 2019 Ralph Dommermuth von United Internet.