EntscheidungsMacher - Teil 4 Herbert Diess: „Heutige Autos sind Softwareprodukte“

Doch der geht mit seiner Revolution sogar noch weiter. „Heutige Autos sind Softwareprodukte“, sagt Diess. Die Software entscheide darüber, wie weit und wie sportlich ein E-Auto fahren kann, wie sicher, autonom, komfortabel, vernetzt und attraktiv es ist – was für Diess nichts anderes bedeutet, als dass er aus dem Autokonzern mit Softwareabteilung einen Softwarekonzern mit Autoproduktion machen muss. Dafür schmiedet er Allianzen mit den besten Firmen aus der Softwarewelt und zieht in einer neuen Softwareeinheit Tausende Konzernmitarbeiter zusammen.



Diess kämpft so vehement und an so vielen Fronten, dass ihm die Dinge manchmal entgleiten. Dann vergisst er, die Belegschaft auf seiner Reise mitzunehmen, was ihm Palastrevolten beschert und ihn bereits fast den Job gekostet hätte. Doch Diess macht weiter. Die VW-Eigentümer aus dem Porsche-Piëch-Clan mögen das – auch weil er damit eine Aktie pusht, die nach dem Dieselskandal genauso gut auch auf Deutsche-Bank-Niveau dümpeln könnte.



Entscheidungsmacher

Welche Manager handeln richtungsweisend? Dieser Frage widmen sich die WirtschaftsWoche und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in der Serie EntscheidungsMacher. Die Redaktion nominiert Kandidaten, eine Jury wählt den Gewinner. Bei der ersten Auflage 2017 wurde Osram-Chef Olaf Berlien ausgezeichnet, 2018 siegte TUI-CEO Friedrich Joussen, 2019 Ralph Dommermuth von United Internet.