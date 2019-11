EntscheidungsMacher Warum Rewe-Chef Souque den Erfolg im Convenience-Geschäft sucht

Jetzt, gut zwei Jahre später, hat er seinen ersten großen Deal abgeschlossen: Die Kölner Handelsgruppe übernimmt den Großhändler Lekkerland – gewinnt damit auf einen Schlag mehr als drei Milliarden Euro Umsatz allein in Deutschland hinzu. Damit rückt Rewe wieder näher an den Marktführer Edeka heran. Souque setzt mit dem Deal auf das sogenannte Convenience-Geschäft: Viele Menschen, so ist er überzeugt, würden künftig öfter unterwegs essen und sich bei Bäckern und Kiosken versorgen, das gehöre "zu den stärksten Trends unserer Branche". Mit der Übernahme soll Rewe davon profitieren. Denn Lekkerland erwirtschaftet den größten Teil des Umsatzes mit Tankstellen, beliefert aber auch Schnellrestaurantketten und kleinere Kunden wie Kioskbetreiber mit Tabakwaren und Snacks.