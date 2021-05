Auf nach Ulm? Bürokratie in Deutschland lässt Gründer verzweifeln

Für Niklas Panten und seine Mitgründer von Etalytics hat sich die ärgerliche Verzögerung am Ende hingegen sogar noch gelohnt. Längst haben sie neue Investoren an Land gezogen, die ihr Unternehmen um ein Vielfaches höher bewerten als die ursprünglichen Interessenten. Frieden schließen sie mir der Bürokratie dennoch nicht. „Da wir es selbst erlebt haben, wünschen wir uns viel schlankere, digitale Prozesse – sowohl bei Notaren, Amtsgerichten als auch bei der Eröffnung von Geschäftskonten.“ Das Team fragt sich, „ob es noch zeitgemäß ist, dass diverse Angelegenheiten und Kleinigkeiten wie das Eintragen neuer Geschäftsführer über Notare mit Unterschrift vor Ort laufen müssen“. Viele Prozesse ließen sich standardisieren und selbst die Authentifizierung heute digital lösen. Und so könnte die Bürokratie selbst am Ende noch das Geschäftsfeld für ein verheißungsvolles Start-up werden.



Mehr zum Thema: In keinem Bereich hat die Politik in den vergangenen Jahrzehnten so versagt wie beim Bürokratieabbau und dem Aufbau einer modernen Staatsverwaltung. Warum nur? Und was muss jetzt passieren?