„Den meisten geht es um Komfort und Auswahl“ Langsamer und ohne Lager: So will Bringoo andere Lieferdienste angreifen

Kunden müssen bei Ihnen 45 Minuten auf ihre Bestellung warten oder sich gleich für ein späteres Lieferzeitfenster entscheiden. Warum sollten sie das tun, wenn sie ihren Einkauf bei der Konkurrenz viel schneller bekommen?

Den meisten Kunden geht es nicht um eine Zehn-Minuten-Lieferung, sondern um den Komfort und die Auswahl. Durch unsere Lieferfenster geben wir unseren Kunden die Möglichkeit vorauszuplanen. Außerdem findet man bei uns exakt die Produkte, die es vor Ort gibt – das Sortiment ist also breiter. Und die Artikel sind viel günstiger. Wer beispielsweise über uns bei Penny einkauft, hat dieselben Preise wie im Laden. Kunden zahlen nur eine Liefergebühr von 2,90 Euro. Das größte Plus ist aber, dass wir nicht nur in Großstädten aktiv sind. Unser Konzept funktioniert genauso in Kleinstädten. Im Rheinland sind wir beispielsweise außer in Köln auch in Nachbarstädten wie Hürth, Frechen oder Brühl vertreten.