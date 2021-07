Schnelllieferdienst Getir Was das wertvollste Start-up der Türkei in Deutschland vorhat

achDas Versprechen ist groß: „Wir liefern Lebensmittel in Minuten“, heißt es bei Getir. Es ist eine Kampfansage an Gorillas, Flink. Picnic und Co., also jene blitzschnellen Lebensmittel-Lieferdienste, die bereits jetzt um die Gunst der deutschen Kunden wetteifern. Getir, was aus dem Türkischen übersetzt so viel heißt wie „bring“, will nun auch in Deutschland Fuß fassen. Seit Juni liefert Getir in Berlin aus – weitere Städte sollen folgen. Im Angebot: 1500 Produkte – Fleisch, Snacks, Obst, Gemüse, Tiernahrung, Windeln. Geliefert wird in eigens entwickelten, auffällig violetten E-Bikes und E-Scootern.