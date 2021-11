Lieferdienste Wer wird das Gorillas für Medikamente?

Der Grund fürs hohe Tempo: First A will Konkurrenten auf Abstand bringen. Denn mit demselben Lieferversprechen sind auch andere Start-ups unterwegs. In Berlin und Hamburg etwa ist bereits Mayd aktiv, am kommenden Dienstag soll München hinzukommen – das Start-up hat in einer Finanzierungsrunde kürzlich 13 Millionen Euro eingesammelt. In den Startlöchern steht Phaster, gegründet von zwei ehemaligen Mitarbeitern des Logistik-Start-ups Sennder. Dessen Gründer sind als Investoren an Bord. Am Nikolaustag soll der Dienst in Berlin starten, sagt Phaster-Mitgründer Lukas Pfaffernoschke. „München wird im Januar folgen, danach geht es in weitere Städte.“