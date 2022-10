Die Höhle der Löwen „Unser Ball ist ein Türöffner in die Welt der Demenzkranken“

Am Pitch teilgenommen hat auch Ihr Investor Martin Rütter, den man aus dem Fernsehen als Hundetrainer kennt. Wie kam der Kontakt zustande?

In einer Folge der Reportagereihe „Der Hundeprofi unterwegs“ ging es um Demenz. Das war eine sehr emotionale Folge, in der Martin Rütter auch über die Demenzerkrankung seiner Mutter gesprochen hat. Die Redaktion hatte dann recherchiert, was sich bei technischen Helfern tut und war dadurch auf uns gestoßen. So haben wir Martin Rütter bei einem Dreh in einem Pflegeheim kennengelernt. Ich weiß noch genau, wie nervös ich war, als ich mit unserem Prototyp da hin bin. Martin Rütter stand dann mit verschränkten Armen vor mir und hat gefragt, ob das nun das „Tamagotchi für Demenzkranke“ ist. Dass er dann einer unserer ersten Investoren werden würde, habe ich in dem Moment nicht für möglich gehalten.