Die Höhle der Löwen „Wir konnten die Bedingungen des Deals leider nicht erfüllen“

Eine Chance, die sich jetzt nicht mehr bietet?

Glücklicherweise doch, denn auch wenn es nicht zur Unterschrift kam, stehen wir nach wie vor in engem Austausch und sogar in Verhandlungen mit den Löwen. Das Interesse an unserem Produkt ist weiterhin groß – es könnte also in absehbarer Zeit doch noch zu einer Beteiligung kommen. Wir haben verabredet, dass wir noch einmal pitchen dürfen, sobald unser Team wieder steht und das ist jetzt soweit. Zudem hat Carsten Maschmeyer – wie in der Sendung versprochen – den Kontakt zu Orderbird und Lightspeed, ehemals Gastrofix, hergestellt, die als Hersteller mobiler Kassensysteme mit unserem Produkt arbeiten und es an ihre Nutzer verkaufen. Und Dagmar Wöhrl testet GreenBill bereits in ihrer Hotelkette Dormero.