Die Höhle der Löwen „Wir verleihen aussortierten Textilien ein zweites Leben“

Das alte T-Shirt wird zur Sonnenbrille: Mit einem neuen Recycling-Verfahren will Alina Bassi die Kreislaufwirtschaft in der Modebranche voranbringen. In Berlin hat die gebürtige Londonerin dazu vor zwei Jahren zusammen mit ihrem Mann Dave Bassi Kleiderly gegründet. Das Start-up stellt aus Altkleidern ein Granulat her, das Plastik ersetzen soll. In der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ warb das Gründerduo um ein Investment von 90.000 Euro – und bot dafür 15 Prozent der Firmenanteile. Von den Investoren gab es zwar viel Lob, aber kein Geld. Wie ging es seit der Sendungs-Aufzeichnung Anfang des Jahres weiter?