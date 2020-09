Ein Mobility-Start-up greift an Omio: Großes Ticket, große Gegner

Doch bei Omio, bis zum vergangenen Jahr noch als GoEuro unterwegs, will man trotzdem bereit sein. Und spürt bei all der Unsicherheit eine wachsende Nachfrage nach Bahn-, Fähr-, Flug- und Bustickets, die das junge Unternehmen über seine Plattform verkauft. „In dem Moment, wo die Restriktionen runter gehen, springt die Nachfrage nach Reisen sofort wieder hoch“, sagt Boris Radke, Director Corporate Affairs bei Omio. Ob von Berlin nach Prag oder von Paris nach Lissabon – quer über 37 Länder, zahlreiche Verkehrsmittel und mehr als 800 verschiedene Betreiber zeigt die Tech-Firma mögliche Verbindungen. Verkauft die Tickets. Und verdient so über Provisionen an jedem Trip mit.