Gründerszene Reise-Start-ups: Totgesagte reisen länger

Dazu kommt: Viele der Start-ups haben nur wenige Mitarbeiter und kaum eigene Vermögenswerte. Damit haben sie es deutlich leichter als etablierte Anbieter. „Es werden die Unternehmen verschwinden, die zwar umsatzstark waren, aber hohe Kosten hatten und nicht technologisiert waren“, gibt sich Valentin überzeugt. Fluggesellschaften oder Touristikkonzerne geraten unter Druck. Für Start-ups in der Frühphase ändert die Coronakrise dagegen erst einmal nur wenig. In den ersten Jahren nach der Gründung arbeiten die jungen Firmen planmäßig nicht profitabel. Mit Kurzarbeit und eisernem Sparzwang können diese Start-ups vergleichsweise gut die Zeit überbrücken, bis wieder Geld fließt.



„Man hat versucht, die Kosten so gut wie möglich in den Griff zu kriegen“, berichtet auch der Schweizer Unternehmer und Investor Roland Zeller, der an zahlreichen Reise-Start-ups beteiligt ist. „Etablierte Firmen mussten sich erst einmal digital organisieren – ein Start-up funktioniert von Haus aus so.“ Auch kreative Ideen lassen sich in den kleinen Teams leichter umsetzen. Bei Viselio, das Visa für Geschäftsreisende organisiert, brach das Geschäft zusammen. Kurzerhand organsierte das junge Unternehmen, bei dem sowohl Zeller als auch Valentin engagiert sind, Selbsttest-Kits für Covid19. „So ein schnelles Umschwenken gehört zu den normalen Entwicklungen eines Start-ups“, sagt Zeller. Wenn die Menschen wieder mehr reisen, hofft Viselio, dass auch das Kerngeschäft wieder anzieht: „Die Beantragung eines China-Visums für Geschäftsreisende wird sicherlich nicht weniger Arbeit werden“, sagt Zeller.