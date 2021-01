Food-Tech Tierfreies Fleisch aus dem 3D-Drucker kommt nach Deutschland

Nun will der Gründer sein Produkt auch auf den deutschen Markt bringen. „Noch im ersten Halbjahr 2021 wird unser Fleisch in Deutschland und in der Schweiz erhältlich sein“, kündigt Ben-Shitrit im Gespräch mit der WirtschaftsWoche an. Zunächst soll das pflanzenbasierte Produkt in Restaurants auf den Tisch kommen – später dann auch in Läden erhältlich sein.