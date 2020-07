Plötzlich vegan „Wir stehen vor dem Ende der Fleischindustrie, wie wir sie kennen“

Die Konkurrenz schläft nicht: Der US-Fleischkonzern Tyson etwa hat in das Start-up New Wave Foods investiert, das pflanzenbasierte Fischprodukte entwickelt, in MycoTechnology, ein junges Unternehmen, das mit Pilzen neue Lebensmittel kreiert, und in Future Meat Technologies, das Fleisch im Labor wachsen lassen will. Der niederländische Fleischanbieter Vion hat im vergangenen Jahr sein eigenes Start-up namens Me-at gegründet, das fleischlose Produkte entwickeln soll.