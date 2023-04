Carsten Maschmeyer kritisierte in der Sendung, dass die Zielgruppe für Ihren Grill eher klein ist. Wer soll Ihr Produkt denn kaufen?

Die Idee ist während meines Studiums entstanden, als ich gemeinsam mit Freunden gegrillt habe. Damals haben wir nach einem kleinen und günstigen Grill gesucht – und den nicht gefunden. Ich richte mich mit dem Grill aber nicht nur an junge Menschen. Das Gerät eignet sich auch für Camper, die in ihrem Van wenig Stauraum haben. Also eigentlich ist die Zielgruppe breit und nicht nischig.