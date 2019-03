Tech-Start-ups Frauen sind die wahren Unicorns

Doch nur 40 Prozent haben eine Frau im Verwaltungsrat. Noch seltener sind Frauen als Startup-Gründer – 28 Prozent, aber immerhin eine leichte Steigerung gegenüber 25 Prozent im Vorjahr. Diese ernüchternde Zahl gilt wiederum für gemischte Gründungsteams. Rein weibliche Gründer oder Teams tauchen in der Studie gar nicht auf.



China geht dabei mit gutem Beispiel voran. Im Reich der Mitte finden sich in 70 Prozent der Hightech-Start-ups Frauen in Führungspositionen, in Großbritannien sind es 57 Prozent, in den USA nur 53 Prozent. Auch in der Kategorie Verwaltungsrat ist China Spitze – in jedem zweiten Aufsichtsgremium findet sich eine Frau, in den USA nur in jedem dritten.