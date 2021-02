Zaghafte Ausgründungen „Wir brauchen einen Oliver Samwer für Techies“

Als langjähriger Partner bei Fly Ventures kennt Matuschka die Zurückhaltung vieler Forscher – und stört sich an ihr. „Wir haben in Deutschland an unseren Hochschulen einen gigantischen Talentpool für Zukunftstechnologien. Dass wir aus diesen Voraussetzungen so wenig machen und viele Innovationen wohl nie den Sprung zur Kommerzialisierung schaffen werden, ärgert mich schon lange“, sagt er.



Kein Wunder: Die Lebensrealitäten von „Techies“ und studierten Entrepreneuren klaffen teils sehr weit auseinander. „Viele Techies denken bei Rocket Internet womöglich an Raketentechnik und nicht an einen Start-up-Inkubator. Viele BWLer und Gründer hingegen verehren Menschen wie Rocket-Chef Oliver Samwer.“ Wenn sich beide Seiten finden, könne das Gründerteams bereichern. Falls nicht, bleibt die Forschung womöglich weitgehend unentdeckt im Institut. Um diesem Fall vorzubeugen, braucht es laut Investor Matuschka vor allem Vorbilder und Leuchtturmprojekte. „Den Oliver Samwer der Techies und Nerds“, sagt Matuschka und bleibt bei den Rocket-Internet-Vergleichen. Das passt zu Maßnahme Nummer Zwei der Studie der TU München – „Vorbilder auf die Bühne bringen“. Bleibt nur ein Problem: Das eine, wirklich große Vorbild samt Strahlkraft sieht Investor Matuschka noch nicht.