Don't do anything stupid Vier einfache Regeln bewahren Sie vor dem PR-GAU auf Social Media

Tipp 4: Don’t do anything stupid



Die BBC hat ihre Social-Media-Guidelines vor vielen Jahren so zusammengefasst: „Don’t do anything stupid.“ Eine einfache Regel, die noch heute in fast jedem Social-Media-Kurs zitiert wird. Sie zu verinnerlichen ist auch im Jahr 2022 noch essenziell: Lassen Sie sich niemals dazu verführen, soziale Medien als informelle Plattformen zu betrachten. So vermeiden Sie, wie etwa Oliver Maassen, an einem Sonntagnachmittag spontan und unreflektiert einen Post zu verfassen, der inhaltlich auf Ihrem Profil vollkommen fehlplatziert ist. Und der zukünftig deutschlandweit in PR-Seminaren als „Worst Practice“-Beispiel in Powerpoint-Präsentationen gezeigt wird.