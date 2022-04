Doch auch die Jobsuchenden stehen beim Arbeitgeberwechsel vor einem Problem: Wie können sie herausfinden, ob es ihnen anderswo besser ergeht, wo sie ihre Fähigkeiten am besten einsetzen können und welche Kompetenzen sie für bestimmte Jobs noch erwerben sollten? Eine maßgeschneiderte Beratung ist teuer und verfügbare Daten bilden eher die Vergangenheit als die Zukunft ab. Mary-Anne Williams, Professorin für Innovation an der UNSW Business School in Australien, hat deshalb ein „Job Transitions Recommender System“ entwickelt, das in Echtzeit auf Veränderungen am Arbeitsmarkt reagieren soll und Empfehlungen für die eigenen Fähigkeiten gibt. Noch ist es ein Prototyp für Jobs in Australien. Aber das Projekt zeigt, was möglich ist.